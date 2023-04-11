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Kuşadası'nda evinde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nda evinde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bir odasına düzenek kurarak kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin bir odasına düzenek kurarak kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon yaptı.

Evin bir odasında düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği belirlendi.

Yapılan aramada 13 kök Hint keneviri ve 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.H, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Kenevir Aydın Güncel Haberler

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