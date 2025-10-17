Haberler

Kuşadası'nda Evde Çıkan Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evde çıkan yangında 59 yaşındaki Hasan Tabak hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler dumandan etkilenen Hasan Tabak'ın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabak'ın cenazesi işlemlerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
