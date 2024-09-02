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Kuşadası'nda Eski Eşini Vuran Kadın Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi tarafından evinde pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Yükçü (29) hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaçan Dildöken, polis tarafından aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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