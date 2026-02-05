Haberler

Aydın'da eşini tabancayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki yıl önce eşini tabancayla öldüren Eren Dildöken, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dildöken duruşmada pişman olduğunu belirtse de mahkeme kararı değişmedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eşini tabancayla öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Tepe Mahallesi'nde 2 yıl önce eşi Nebahat Dildöken'i (30) tabancayla öldüren Eren Dildöken'in (32) duruşması Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu Dildöken, taraf avukatları ve Nebahat Dildöken'in yakınları katıldı.

Dildöken, duruşmada pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa, eşe karşı kastan öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Olay

Tepe Mahallesi'nde 2 Eylül 2024 yılında tartıştığı eşini tabancayla öldüren Eren Dildöken gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Dildöken hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
