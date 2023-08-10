Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda Durdurulan Şahıs Hırsızlık Suçundan Aranıyormuş

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan bir şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği görevlileri suçlu ve suçluların yakalanması amacıyla ilçenin farklı noktalarında ve farklı zaman dilimlerinde uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, Kısmet Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim ve kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir erkek şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında B.Ş. isimli şahıs olduğu ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kuşadası Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title