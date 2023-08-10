Kuşadası'nda Durdurulan Şahıs Hırsızlık Suçundan Aranıyormuş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği görevlileri suçlu ve suçluların yakalanması amacıyla ilçenin farklı noktalarında ve farklı zaman dilimlerinde uygulamalarına devam ediyor. Ekipler, Kısmet Kavşağı Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları denetim ve kontrollerde durumundan şüphelendikleri bir erkek şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında B.Ş. isimli şahıs olduğu ve "Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN