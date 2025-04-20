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Kuşadası'nda Domuz Sürüsü Şehir Merkezinde Görüntülendi

Kuşadası'nda Domuz Sürüsü Şehir Merkezinde Görüntülendi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ormanlık alandan çıkan domuz sürüsü, şehir merkezine kadar inerek ilginç anlar yaşattı. Araçların geçtiği caddeden geçip kaldırıma çıkan domuzlar, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezine inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ormanlık alandan çıktığı tahmin edilen domuz ve yavruları, Kuşadası ilçe merkezindeki Marina mevkisine kadar geldi.

Araçların geçtiği caddeden geçip kaldırıma çıkan domuzlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kayıtlarda, domuzların insanlara aldırış etmeden kaldırımdan geçtiği görülüyor.

Geçen günlerde de ilçe merkezinde domuz sürüsü görülmüştü.

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Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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