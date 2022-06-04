Kuşadası'nda denizden araç lastiği, klozet kapağı ve sandalye çıkarıldı - Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında su altı ve çevre temizliği yapıldı

Çevre temizliğinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AKUT ile serbest dalgıçları, Güvercinada çevresinden yaptıkları dalışta, denizden araba lastiği, klozet kapağı, plastik sandalye ve birçok çöp çıkardı.

Çıkarılan çöpler, deniz kenarında sergilendi.

Kuşadası Kaymakam Sadettin Yücel, çevrenin korunmasına dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

Yücel, ortaya çıkan manzaranın "utanç vesikası" olduğunu ifade ederek herkesi daha duyarlı olmayı çağırdı.