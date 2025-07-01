Kuşadası'nda Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Ardından denize açılan katılımcılar şehitler anısına denize çelenk bıraktı.
Törene Kaymakam İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sarıdedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün ve diğger ilgililer katıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel