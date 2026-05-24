Haberler

EKODOSD'tan 'Yılancı Burnu Koyu' uyarısı

EKODOSD'tan 'Yılancı Burnu Koyu' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EKODOSD, Kuşadası Yılancı Burnu Koyu'nda deniz dibinde çok sayıda sivri demir parçası tespit etti. Başkan Sürücü, denize girenlerin dikkatli olması gerektiğini ve ilgili kurumlara bilgi verileceğini açıkladı.

EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancı Burnu Koyu'nun batısında denizin dibinde çok sayıda sivri demir parçasına rastladıklarını söyledi. Bu nedenle koyda denize girenlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Sürücü, "Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumları bilgilendireceğiz" dedi.

EKODOSD gönüllüleri, deniz kaplumbağalarının beslenmek için yediği Yılancı Burnu Koyu'ndaki deniz çayırlarını incelemek amacıyla önceki gün saha araştırması yaptı. Deniz dibini inceleyen gönüllüler, zeminde çok sayıda küflenmiş ve uçları sivri demir parçalarına rastladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yüzeyden görünmeyen demir parçalarının koyun batısında denize girenler ve gezi tekneleriyle gelenler için tehlike oluşturduğunu ifade etti.

'İLGİLİ KURUMLARI BİLGİLENDİRECEĞİZ'

Yılancı Burnu Koyu'nun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede, geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de su altına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığını gördük. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgenin batısında denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
CHP Genel Merkezi'ndeki arbedeyi başlatan görüntüler! Kol kola girip yürüdüler

CHP Genel Merkezi’ndeki arbedeyi başlatan görüntüler ortaya çıktı
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti