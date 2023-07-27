Kuşadası'nda çıkan yangın yan binaya sıçradı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tek katlı metruk binada çıkan yangın, yan binaya sıçrarken, alevler çatının çökmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın dün gece saat 00.30 sıralarında Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anıt Sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada yangın rüzgarın da etkisiyle içerisinde ailelerin yaşadığı yan binanın çatısına sıçradı. Ahşap olduğu için alev alev yanan çatı bir süre sonra çöktü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri de yakından izledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek. - AYDIN