Kuşadası'nda Caretta Caretta Görüntülendi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Mehmet Ali Pirinç'in teknesiyle açıldığı denizde bir caretta caretta görüntülendi. Deniz kaplumbağası, su yüzeyinde bir süre görünürken bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde caretta caretta, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Güzelçamlı Mahallesi'nde teknesiyle denize açılan Mehmet Ali Pirinç, su yüzeyine çıkan caretta carettayı fark etti.
Bir süre teknenin yanında su üstünde kalan deniz kaplumbağası, daha sonra gözden kayboldu.
Pirinç, kaplumbağanın bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel