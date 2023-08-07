Kuşadası'nda bulunan yalıçapkını doğaya salındı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş tarafından bulunan yalıçapkını, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kuşadası ilçesinde, bir vatandaş tarafından bulunarak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) teslim edilen yalıçapkını, Kuşadası Belediyesi veterinerlerince tedaviye alındı. Burada beslenerek güç kazanan yalıçapkını EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından doğaya salındı. Yalıçapkınını Kuşadası'nın tek lagünü olma özelliği taşıyan Kocagöl'de doğaya salan Sürücü, Yalıçapkınlarının en yoğun görüldüğü yerlerden birisi de Kuşadası'nın tek lagün sulak alanı olan Kocagöl'dür. Eğer Kocagöl'ü geleceğe taşıyabilirsek başta bu Yalıçapkınları olmak üzere, tüm su kuşlarını ve sucul canlılarının yaşam haklarını da korumuş olacağız dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SOMUT ÖRNEKLERİNİ YAŞIYORUZ'

Sulak alanların her geçen yıl azaldığına dikkati çeken Sürücü, Biz farkında olmasak da onlar hala adını kuşlardan alan Kuşadası'nda varlar. Bizler günlük uğraşların, yoğun yapılaşmaların, trafik karmaşasının içinde koşuştururken onları fark edemiyoruz bile. Günümüzde bir yandan doğanın tahribatı artarken, bir yandan hayvanlara eziyet ediliyor. Tüm canlıların yaşam alanları geri dönülmez bir biçimde yok ediliyor. İklim değişikliğinin somut örneklerini yaşıyoruz. Bunu görmemize rağmen ormanlarımız ve sulak alanlarımızın sayısı her geçen yıl azalıyor. Belki de küçük renkli kuşlardan biri olan bir yalıçapkını tüm bu sorunların ortasında bize bir şey hatırlatıyor diye konuştu.(DHA)