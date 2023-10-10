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Kuşadası'nda Boks Makinesi Hırsızı Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden çalınan boks makinesi olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheli jandarma karakoluna götürülürken, çalınan boks makinesi de işletmeye teslim edildi.