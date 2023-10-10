Kuşadası'nda Boks Makinesi Hırsızı Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden çalınan boks makinesi olayıyla ilgili şüpheli yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti ve operasyon düzenledi. Şüpheli jandarma karakoluna götürülürken, çalınan boks makinesi de işletmeye teslim edildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işletmeden boks makinesi çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Güzelçamlı Mahallesi'nde bir işletmeden boks makinesi çalındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen O.Y'yi operasyonla yakalandı.
Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü, ele geçirilen boks makinesi de işletmeye teslim edildi.