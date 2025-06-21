Kuşadası'nda Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Kadınlar plajında meydana gelen olayda, dalgalara rağmen denize giren 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı, fakat iki kişi kurtarılamadı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki kadınlar plajına gelen çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.
Dalgalara rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Eyiol (62) ile Sami Koçu (49), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel