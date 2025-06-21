Kuşadası'nda Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Kadınlar plajında meydana gelen olayda, dalgalara rağmen denize giren 4 kişi, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı, fakat iki kişi kurtarılamadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki kadınlar plajına gelen çok sayıda kişi güneşlenip denize girdi.

Dalgalara rağmen denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirince vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşar Eyiol (62) ile Sami Koçu (49), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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