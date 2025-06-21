Kuşadası'nda Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren iki kişi, boğularak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi. Soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için denize giren Sami Koçu (47) ve Yaşar Eyiol (61), boğuldu. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, öğleden sonra Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Denizi Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Yaşar Eyiol ile Sami Koçu su üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Denizden vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından çıkarılan iki kişiye suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. İhbar üzerine Kadınlar Denizi Plajı'na gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay anı ise plajda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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