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Kuşadası'nda bir kişi sahilde tabancayla öldürüldü

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Kuşadası'nda bir kişi sahilde tabancayla öldürüldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi sahilde tabancayla vurularak öldürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi sahilde tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, çeşitli mekanlarda barmenlik yapan Mustafa Baker (40), Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki plaj bölgesinde arkadaşıyla yürürken önü R.K. (32) tarafından kesildi.

Baker'e tabancayla ateş etmek isteyen R.K'nin silahı tutukluk yaptı. Yol kenarına park ettiği motosikletine dönüp diğer tabancasıyla yeniden sahile gelen R.K, Baker'e ateş açıp motosikletiyle kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, R.K'yi yakaladı. R.K'nin, ifadesinde olaydan yaklaşık 2 saat önce Mustafa Baker ile telefonda tartıştıklarını, kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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