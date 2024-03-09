Kuşadası'nda bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
Aydın Kuşadası ilçesinde, H.S. yönetimindeki bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın Kuşadası ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.S. yönetimindeki 35 GB 4995 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası yolu Soğucak Cevizli Bahçe mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 4 kişi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.