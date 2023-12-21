Kuşadası'nda balıkçılar düzensiz göçmenleri kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde balıkçılar, botları sürüklenen düzensiz göçmenleri tekneye alarak karaya çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Pamucak açıklarında ağ atan kaptan Ali Sarıhan ve yanındaki balıkçılar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede bir lastik botun sürüklendiğini fark etti.

Balıkçılar, sürüklenen lastik botta bulunan ve yardım isteyen düzensiz göçmenleri, teknelerine aldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen, ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu nezaretinde karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.