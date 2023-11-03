Kuşadası'nda aşırı hız nedeniyle kaza: Sürücü yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarına savruldu ve uçurumdan düşmesini çarparak durduğu kayalıklar engelledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobiliyle uçurumdan düşmesine kayalıklar engel oldu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Bir süre sürüklenen otomobilin, uçurumdan düşmesini çarparak durduğu kayalıklar engellerken sürücü Fatma C. yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında İzmir-Kuşadası karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatma C. idaresindeki 35 K 87 04 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Bir süre sürüklenen otomobilin uçurumdan düşmesini çarparak durduğu kayalıklar engelledi. İhbarla olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fatma C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.