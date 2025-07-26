Kuşadası'nda Alkollü Sürücü Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin çarptığı Birol Görgü, hayatını kaybetti. 2,39 promil alkollü olduğu saptanan sürücü E.C.Ç. (31) gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak Kavşağı'ndan Sümerbank Kavşağı'na doğru giden E.C.Ç yönetimindeki 09 APS 009 plakalı otomobil, cep telefonuyla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birol Görgü'nün, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan kontrolde, 2,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.C.Ç, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN / (KUŞADASI),(AYDIN),