Kuşadası'nda Alkollü Sürücü İle Kaza: 47 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Birol Görgü'nün (47), eşi ile birlikte doğum gününü kutladığı, taksiye binmek için yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Eşinin gözleri önünde yaşamını yitiren Görgü'ye aracıyla çarpan alkollü sürücü E.C.Ç. (31) tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 01.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak Kavşağı'ndan Sümerbank Kavşağı yönüne giden E.C.Ç.'nin kullandığı 09 APS 009 plakalı otomobil, cep telefonuyla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Görgü'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola savrulan Görgü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerin kontrolünde 2,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.C.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. E.C.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.C.Ç., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

TAKSİYE BİNMEK İÇİN KARŞIYA GEÇİYORMUŞ

Kazada yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Birol Görgü'nün olay gecesi eşi Seda Görgü'nün doğum gününü kutlamak için dışarı çıktığı belirtildi. Bir mekandaki kutlama sonrası Görgü'nün eşi ile birlikte eve gitmek için yolun karşısına geçip taksiye binmek istediği, bu sırada da kazanın yaşandığı bildirildi.

Birol Görgü'nün cenazesi bugün Ege Mahallesi'nde bulunan Fuat Akkuş Cami'nde kılınan öğle namazından sonra Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.