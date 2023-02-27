Kuşadası'nda 51 düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Davutlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nin sahil kısmında yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yapan yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerle irtibatlı olduğu ve göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Kuşadası Göçmen Aydın Güncel Haberler

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