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Kuşadası'nda 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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