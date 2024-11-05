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Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen Yakalandı, 67 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda 30 Kaçak Göçmen Yakalandı, 67 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen botlardan kurtarıldı. Olayla ilgili bir kaçakçı gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 30 kaçak göçmen yakalandı, 67 kaçak göçmen kurtarıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.25'te Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 7'si çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün saat 18.45, 19.25 ve 20.05'te ise ilçe açıklarında tespit edilen 2 lastik bot ve 1 can salı içerisinde kaçak göçmen tespit eden ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 34'ü çocuk 67 kaçak göçmeni kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı.

Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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