Kuşadası'nda 199 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kaçak silah getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.O ve eşi E.O ile B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel