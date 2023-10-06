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Kuşadası'nda 199 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.