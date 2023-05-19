Kuşadası'nda 19 Mayıs coşkusu

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Özer Türk Stadı'nda sergilenen birbirinden renkli gösteriler, büyük beğeni aldı.

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 09.00'da sahilde bulunan Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ramazan Oğuz Verim tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Özer Türk Stadı'nda devam eden resmi törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kentte görev yapan idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Özer Türk Stadı'ndaki programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Belediye Başkanı Ömer Günel, törene katılan öğrenciler ile vatandaşların bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından dans ve cimnastik gösterileri sergilendi. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi. Kutlama programında lise öğrencileri tarafından okunan "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı", Kuşadalılar tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bugün saat 19.00'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar Gençlik Korteji düzenlenecek. 19 Mayıs coşkusu, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sergilenecek çeşitli dans gösterileri ve DJ Erbil Ellez performansı ile sürecek.

DERYA ULUĞ, KUŞADALILARIN 19 MAYIS COŞKUSUNA ORTAK OLACAK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Türk Milleti'nin kurtuluş mücadelesini başlatmasının 104'üncü yılında gerçekleşecek olan etkinlikler sevilen pop müzik sanatçısı Derya Uluğ konseri ile sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak olan konser ile şarkıcı Derya Uluğ, Kuşadalı gençlere 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak.