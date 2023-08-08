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Kuşadası'nda 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Korveti tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Korveti (TCSG-701) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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