Kuşadası'nda 15 Yaşındaki Ukraynalı Çocuk Bıçaklandı, İki Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki Ukraynalı bir çocuğun bıçaklanması olayı sonrası gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki Ukraynalı çocuğun bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Camikebir Mahallesi Kasım Yaman Parkı'nda iddiaya göre, 3 kişi, arkadaşlarıyla oturan İ.F'den (15) sigara ve para istedi.

İ.F. ve arkadaşlarının olumsuz yanıt vermesinin ardından tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli B.C.B. ve A.K, İ.F'nin cep telefonunu gasbetmek istedi.

Çıkan arbedede İ.F. bıçaklandı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

