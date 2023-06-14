Kuşadası'nda 15 Dosyadan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 adet dosyadan aranan şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçemiz genelinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının akabinde suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ekipler tarafından olay yeri çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik kameraları saatlerce süren incelemeye alınırken, ayrıca tüm teknik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında 13 Evden hırsızlık, 1 Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Yağma, 1 Kasten yaralama olmak üzere 15 adet dosyanın şüphelisinin E.İ. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahsı yakalamaya yönelik çalışmalar neticesinde şahıs İkicesmelik Mahallesi ara sokaklarında yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca 5 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN