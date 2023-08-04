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Kuşadası'nda 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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