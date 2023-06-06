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Kuşadası'nda 10 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası'nda 10 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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