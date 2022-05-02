Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için gelen 50 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın ölü bulundu.

Yavansu Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Foombank Manuela Diana'dan (50) bir süre haber alamayan Almanya'daki yakınları, otele ulaşıp durumu bildirdi.

Konunun polise bildirilmesi üzerine odaya giren ekipler, kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kadının cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.