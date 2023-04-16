KUŞADASI'NA DÖRT GEMİYLE DENİZDEN TOPLAM 6 BİN TURİST

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı'na yanaşan 3 kruvaziyer gemisi toplamda 6 bin turist getirdi. Bazı turistler, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, bazıları ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Kuşadası ilçesi Ege Port Limanı'nda demirleyen Malta bayraklı Mein Schiff, Bermuda bayraklı Azura ve Nicko Cruises toplamda 6 bin turist getirdi. Yolculardan bazıları turlarla İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana evini gezdi, tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı. Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, dünyada 2019'un kruvaziyer turizminde çok parlak bir yıl olduğunu, 30 milyon yolcunun gemilerle seyahat ettiğini, koronavirüs salgınıyla bu sayının 5 milyona kadar düştüğünü bildirdi. Geçen sene yaşanan toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Güngör, "Dolayısıyla bu yıl 2019 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Akdeniz'e baktığımızda, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz pazarında ise aslında önemli bir değişim var. 2022'de yüzde 17'lik pay sahibi olan Akdeniz pazarının 2023'te yüzde 20 pay alması bekleniyor. Dolayısıyla giderek popülaritesi artan pazar halinde. Bu şüphesiz ülkemize de olumlu bir şekilde yansıyor" dedi.

'1 MİLYON YOLCUNUN KUŞADASI'NI ZİYARET ETMESİNİ BEKLİYORUZ'

Türkiye'ye geçen yıl kruvaziyerle gelen 1 milyon yolcunun yarısının Kuşadası'na indiğini vurgulayan Güngör, "Kuşadası Türkiye'ye gelen gemilerin ve yolcuların en fazla ağırlandığı liman. Geçen sene de ülkemize gelen 1000 geminin yaklaşık 500'ü Kuşadası'na uğradı. 2023'e baktığımızda yaklaşık 600 gemi seferiyle 850 bin yolcu bekleniyor. Buna feribot yolcularını da eklediğimizde yaklaşık 1 milyon yolcunun Kuşadası'nı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu çok önemli bir gelişme. Bu artışta Kuşadası'na gelecek gemilerin büyüyecek olması, bir de gemilerin doluluk oranlarının yüzde 90'lara yaklaşması önemli rol oynayacak" ifadelerini kullandı. Güngör, Kuşadası'na bu yılın 1 Ocak-15 Nisan döneminde 35 geminin geldiğini söyledi.(DHA)