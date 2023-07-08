Kuşadası Milli Parkı'nda Rüşvet İddiaları: 42 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli park arazisinin bazı bölümlerinin rüşvet karşılığında kullandırıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 42 şüpheli serbest bırakıldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli park arazisinin bazı bölümlerinin rüşvet karşılığında kullandırıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 42 şüpheli serbest bırakıldı.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda "rüşvet" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 37'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen milli parkta görevli N.C, H.K, M.Ö, U.U, O.D ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü'nde görevli 5 kişinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konulmuştu.
Müdürlükte görevli şüphelilerin, rüşvet karşılığında milli park sınırlarındaki Eski Doğanbey Mahallesi'nde izinsiz şekilde su kuyusu açılmasına, bazı arıcıların izin verilmeyen noktalara kovan koymasına göz yumdukları öne sürülmüştü.