Kuşadası Milli Parkı'nda Rüşvet İddiaları: 42 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki milli park arazisinin bazı bölümlerinin rüşvet karşılığında kullandırıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 42 şüpheli serbest bırakıldı. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.