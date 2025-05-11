Kuşadası Kruvaziyer Turizminde 7 Bin 427 Ziyaretçi Ağırladı

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle gelen 7 bin 427 turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", Malta bayraklı "Celebrity Infinity", Bermuda bayraklı "Azura" ve Malta bayraklı "Azamara Quest" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 427 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.