Kuşadası Kruvaziyer Turizminde 7 Bin 427 Ziyaretçi Ağırladı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 farklı kruvaziyer gemisi ile gelen toplam 7 bin 427 turisti ağırladı. Ziyaretçiler arasında ABD vatandaşları ön planda. Turistler, Kuşadası'nda alışveriş yaparken tarihi yerleri de ziyaret etti.
Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle gelen 7 bin 427 turisti ağırladı.
Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", Malta bayraklı "Celebrity Infinity", Bermuda bayraklı "Azura" ve Malta bayraklı "Azamara Quest" isimli kruvaziyerler yanaştı.
Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 427 yolcu indi.
Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı, bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel