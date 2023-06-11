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Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Güncel Haberler

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Kuşadası Körfezi Ege Denizi Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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