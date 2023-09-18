Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen vatandaşlara çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve sıfır atık konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen vatandaşlara; çevre, doğa sevgisi bilincinin aşılanması farkındalık oluşturması hedefli çevre temizliği ile sıfır atık konularında 'Temiz Doğa Temiz Gelecek' mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Yaz mevsimi nedeniyle risk oluşturan orman yangınlarına yönelik bilgilendirmelerin de yapıldığı çalışma çerçevesinde 'her şey elimizde' mottosuyla 'ormanlık alanlarda dikkat edilmesi gereken kurallar' başlığı adı altında bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. - AYDIN