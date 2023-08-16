Kuşadası Belediyesi'nden 2-5 yaş arası çocuklara süt desteği

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan 2-5 yaş arasındaki çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan süt desteği, her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşıyor. 5 ayı geride bırakan proje kapsamında bu ay 1046 çocuğa süt ulaştıracak.

Kuşadası Belediyesi'nin dar kesimli ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için başlattığı süt desteği projesi sürüyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve eşi Duygu Günel'in öncülüğünde "Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor" sloganı ile başlatılan proje kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2-5 yaş arası her bir çocuk için aylık 8 litre sütü imza karşılığında ailelere teslim ediyor.

İlk ayında 418 çocuğa 3344 litre süt desteği sağlanan projede, ulaşılan aile sayısı her geçen gün artıyor. Ekipler tarafından bu ay 1046 çocuğa toplam 8 bin 368 litre süt ulaştırılacak. Kuşadası Belediyesi ekipleri bu kapsamda son olarak Davutlar ve İkiçeşmelik mahallelerinde süt desteğinden yararlanan ailelerin kapılarını çalarak sütleri teslim etti.

Yaklaşık 4 aydır torunu için süt desteğinden faydalanan Sevda Tatar, "Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Günel'e verdikleri bu hizmet için teşekkür ediyorum. Torunum için süt desteği alıyoruz. Ekipler her ay torunumun sütlerini evimize kadar getirip bize teslim ediyorlar. Çok memnunuz. Başkanımız sayesinde çocuklarımız daha sağlıklı büyüyor" dedi.

Süt desteğinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler 'sutdestegi.kusadasi.bel.tr' adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek..