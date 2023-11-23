Kuşadası Belediyesi Mobil Atık Getirme Merkezleriyle Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından çevre ve doğanın korunması için kurulan mobil atık getirme merkezleri, 3 buçuk ayda toplam 33 bin 139 kilogram atığın geri dönüşümü sağladı. Üniteler, güneş enerjisiyle çalışıyor ve yedi farklı ayrıştırma kategorisine sahip.

Kuşadası Belediyesi tarafından çevre ve doğanın korunması için farklı türdeki atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla yaklaşık 3 buçuk ay önce kentin 14 noktasına yerleştirilen 'mobil atık getirme merkezleri' bugüne kadar toplam 33 bin 139 kilogram atığın ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Yedi farklı ayrıştırma kategorisine sahip olan üniteler, güneş enerjisiyle çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sıfır atık mevzuatında yayınlanan tüm kriterleri yerine getirerek kent genelini kapsayan "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazanan Kuşadası Belediyesi, Temmuz ayı sonunda kentin 14 noktasına özel tasarımlı mobil atık getirme merkezleri yerleştirdi. Atık pil, kağıt, plastik, metal, cam, elektronik ve bitkisel atık yağ olmak üzere 7 farklı ayrıştırma kategorisi bulunan üniteler, aradan geçen sürede Kuşadası'nda geri dönüşüme önemli bir katkı sağladı.

Güneş enerjisiyle çalışmalarının yanı sıra modern tasarımlarıyla da dikkat çeken ünitelerden yaklaşık 3,5 ayda 12 bin 315 kilogram atık kağıt, 6 bin 332 kilogram atık plastik, 2 bin 588 kilogram atık metal, 11 bin 33 kilogramı atık cam, 581 kilogram bitkisel atık yağ, 141 kilogram elektronik atığı ve 149 kilogram atık pil toplanarak geri dönüştürüldü. Böylece 33 bin 139 kilogram atığın biriktirildiği mobil atık getirme merkezleri, çevrenin korunmasının yanı sıra ekonomiye de önemli bir katkı sundu.

MİNİKLERİN ÇEVRE VE DOĞA BİLİNCİ KAZANMASINI SAĞLIYOR

Mobil atık getirme merkezleri, Kuşadası Belediyesi tarafından İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Anne-Baba Çocuk Merkezi'nde düzenlenen geri dönüşüm atölyelerinde, çocukların küçük yaşta çevre bilinci kazanmasını da sağlıyor. Eğitimlerde, 3-6 yaş arası minikler evlerinden getirdikleri veya çevreden topladıkları pil, cam şişe, plastik, kağıt ve benzeri malzemelerin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrendikten sonra mobil atık getirme merkezlerine götürerek kasalara atıyor.

"AMACIMIZ DAHA ÇOK ATIĞI GERİ DÖNÜŞTÜRMEK"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, doğanın ve çevrenin korunmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Daha temiz bir çevre için kentimizin dört bir yanında özveriyle çalışıyoruz. Kentimizde nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgeleri belirleyerek yerleştirdiğimiz mobil atık getirme merkezleri, hemşehrilerimizin evlerinde ayrıştırmış oldukları geri dönüştürülebilir atıkları kendi mahallesinden uzaklaşmadan düzenli olarak yetkililere teslim edebilmesine olanak sağlıyor. Bu sayede yıl boyunca daha çok atığın geri dönüştürülmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.