Kuşadası Belediyesi Kırsal Mahallelerde Detaylı Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokakları yıkarken parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

Kentin dört bir yanında gerçekleştirdiği düzenli temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, detaylı temizlik çalışmalarına da hız verdi. Bu kapsamda ekipler son olarak kırsal mahallelerde 3 farklı noktada detaylı temizlik çalışması yaptı.

Doğanın ve çevrenin korunmasının yanı sıra kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik bir yaşam alanı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile periyodik aralıklarla gerçekleştirilen detaylı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Detaylı temizlik çalışması kapsamında ekiplerin son durağı kırsal Çınarköy, Yeniköy ve Yaylaköy mahalleleri oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkarken parklarda ve yeşil alanlarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve tüm çöp konteynerlerini özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Yol kenarlarında biriken ot, yaprak ve dal birikintilerini de temizleyen ekipler, detaylı temizlik çalışmalarının süreceğini belirtti.

Temizlik ve hijyen çalışmalarından duydukları memnuniyeti ifade eden mahalle sakinleri ise Kuşadası Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.