Kuşadası Belediyesi İnşaat Yasağına Uymayan Firmalara Cezalar Kesti

Kuşadası Belediyesi, inşaat yasağı süresince kurallara uymayan firmalara göz açtırmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasak boyunca yapılan denetimlerde 498 firma hakkında tutanak tutup, 2 milyon 855 bin 498 Türk Lirası para cezası kesti.

Kuşadası Belediyesi kentte 15 Mayıs–15 Ekim arasında uygulanan inşaat yasağı süresince kurallara uymayan firmalara göz açtırmadı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasak boyunca yaptıkları denetimlerde 498 firma hakkında tutanak tutup, 2 milyon 855 bin 498 Türk Lirası para cezası kesti.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağı, 15 Ekim itibarıyla sona erdi. Yıl boyunca rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık sürede yasağı delen, kurallara uymayan veya çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını sıklıkla kontrol etti. Bu süre boyunca ekipler tarafından yapılan denetimlerde, inşaat yasağı genelgesine uymayan 498 firma tespit edildi. Haklarında tutanak tutulan 498 firmaya, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 36'ıncı maddeleri uyarınca toplam 2 milyon 855 bin 498 Türk Lirası para cezası kesildi. Öte yandan zabıta ekipleri, inşaat yasağının kalkmasıyla ruhsatsız inşaat yapan ve inşaat sahalarına ruhsat tabelası asmayan firmalara yönelik yaptıkları denetimlerini de artırdı.

İnşaat yasaklarının kalkmasının ardından Kuşadası Belediye Encümeni tarafından alınan karara göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler hafta içi 09.00-22.00, cumartesi günleriyse 10.00-18.00 saatleri arasında beton dökme ve inşaat faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Belirlenen kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemler sürdürülecek. - AYDIN