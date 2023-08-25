Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahibi Çocuklara Beslenme Desteği Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocuklarına haftalık olarak sağlanan beslenme desteği için kayıtlar başladı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin çocukları için geçen mart ayında başlattığı beslenme desteğine 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken gıda ürünlerinin yer alacağı beslenme desteği paketleri, yeni dönemde de belirlenen dağıtım noktalarından ailelere teslim edilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çocukları eğitim gören ailelerin zor günler geçirmeye devam ettiğini belirterek, "Kuşadası Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sağlıklı gelişim ise ancak doğru ve dengeli beslenme ile mümkün. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte anne ve babalar okula giden çocuklarının beslenme çantalarını hazırlama konusunda büyük sıkıntı çekiyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin beslenme çantalarını biz hazırlayarak kendilerine ulaştıracağız" diye konuştu.

Kayıtların başladığı beslenme desteği hizmetinden yararlanmak isteyen veliler, başvurularını beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabilecek. Kuşadası Belediyesi bugüne kadar yaklaşık bin 300 ailenin çocuğuna beslenme paketi ulaştırdı.