Kuşadası Belediyesi Gezici Ekip, Vatandaşları Evlerinde Ziyaret Ediyor

Kuşadası Belediyesi'nin sorunların yerinde tespitini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu gezici ekip, vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde gezici ekip, Kuşadalıların talep ve önerilerini anında alarak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin sorunların yerinde tespitini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu gezici ekip, vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde gezici ekip, Kuşadalıların talep ve önerilerini anında alarak en kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'vatandaş odaklı' hizmet anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan, teknik ve personel açısından da güçlendirilen Güvercin Masa gezici ekibi mahallelerde yaşanan sorunları yerinde tespit etmeyi sürdürüyor.

Gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor. Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikayet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Formlar, anında ilgili birimlere iletilerek zaman kaybedilmeden bölgedeki aksaklıkların giderilmesi sağlanıyor.

Gezici ekip, bu kapsamda son olarak alt ve üstyapısı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenmeye başlanan Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret etti.