Kuşadası Belediyesi Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzaladı

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de 35, Avrupa'da 10 bin 731 yerel yönetimin kabul ettiği, 'Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni Aydın'da imzalayan ilk belediye oldu. Sözleşmeyle Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği'nin dünyada sera gazı salınımını yüzde 40 azaltma hedefine aktif olarak destek verecek.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de 35, Avrupa'da 10 bin 731 yerel yönetimin kabul ettiği, ' Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni Aydın'da imzalayan ilk belediye oldu. Sözleşmeyle Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği'nin dünyada sera gazı salınımını yüzde 40 azaltma hedefine aktif olarak destek verecek.

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Komisyonu'nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ni imzaladı. Aydın'da sözleşmeyi imzalayan ilk belediye olan Kuşadası Belediyesi, 2030 yılına kadar sorumlu olduğu bölgede karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak ve iyileştirilmiş enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlamak için çalışmalar yürütecek. Kuşadası Belediyesi, sözleşme sayesinde belediyelerin AB'nin iklim ve enerji ile ilgili 300 bin Euro'yu bulan hibe programlarına da başvurabilecek.

Başkan Günel, çok önemli bir sözleşmenin altına imza attıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün, insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınma iklim üzerinde yıkıcı etkilere neden oluyor. Sera gazı emisyonlarının küresel ölçekte artmaya devam etmesi iklim değişikliklerine sebep oluyor. Bu durum da başta insanlar olmak üzere bitki ve hayvan ekosistemleri için risk teşkil ediyor. Küresel ısınmaya karşı mücadelede geliştireceğimiz projelerde bu platformda yer alacak olmamız bize önemli faydalar sağlayacak."