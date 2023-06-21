Kuşadası Belediyesi, Altyapısı Planlanmamış Yeni Gelişim Bölgelerinde İnşaata Ruhsat Vermeyecek

Kuşadası Belediyesi, altyapısı henüz planlanmamış yeni gelişim bölgelerinde inşaatlara ruhsat verilmemesi amacıyla çalışma başlattı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye ve ilgili kurumlarca yol, kaldırım, asfalt, elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve doğal gaz gibi altyapı planlamaları henüz tamamlanmamış olan bölgelerde inşaat ruhsatı verilmeyecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Yeni yerleşim bölgelerinin planlı ve sağlıklı gelişim gösterebilmesi için belediyemiz ve ilgili kurumlarca altyapı planlamaları tamamlanana kadar inşaatlara ruhsat vermemek üzere bir çalışma başlattık" dedi.

Kuşadası Belediyesi, altyapısı henüz planlanmamış yeni gelişim bölgelerinde inşaatlara ruhsat verilmemesi amacıyla çalışma başlattı. Konu ile ilgili hazırlıklara başlayan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belediye ve ilgili kurumlarca yol, kaldırım, asfalt, elektrik, su, kanalizasyon, telefon ve doğal gaz gibi altyapı planlamaları henüz tamamlanmamış olan bölgelerde inşaat ruhsatı verilmeyecek. Çalışmayla ilgili imar komisyonu, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarına bilgi paylaşımında bulunulacak.

Başkan Günel, hedeflerinin planlı kentleşme olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana kentimizin uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üstyapı sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Eski yerleşim bölgelerinde elimizden gelenin en iyisini yaparak mevcut alt ve üstyapıyı en sağlıklı hale getirmek için mesai harcıyoruz. Bu bölgeler için yapabileceğimiz şeyler sınırlı ancak yeni yerleşim bölgelerinin planlı ve sağlıklı gelişim gösterebilmesi için belediyemiz ve ilgili kurumlarca altyapı planlamaları tamamlanana kadar inşaatlara ruhsat vermemek üzere bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın uygulanması merkezdeki eskimiş yapıların dönüşümünü de hızlandıracak. İnşaat faaliyetinde bulunacak hemşehrilerimizin konu ile ilgili gerekli anlayışı ve duyarlılığı göstereceğinden şüphemiz yoktur."