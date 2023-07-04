Kuşadası Belediyesi, altyapısı planlanmamış bölgelere yapı ruhsatı vermeme kararı aldı

Kuşadası Belediyesi, belediye ve ilgili kurumlarca altyapıları planlanmamış yeni gelişim bölgelerine yapı ruhsatı vermeme kararı aldı.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında planlı ve sağlıklı yapılaşmanın sağlanması amacıyla örnek bir karar alındı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclis gündemine getirilen ve İmar Komisyonu raporu doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen kararla, kentsel gelişme alanı olarak ayrılmış, 1/1000 ölçekli imar planına dahil olan teknik altyapı hizmetlerinin henüz planlanmadığı bölgelere yapı ruhsatı verilmemesi kararı alındı.

Karara göre altyapı hizmetlerinin tamamlanmadığı ilgili kurum ve kuruluşlarca teyit edilen, yapılaşma bulunmayan ve ruhsatlandırma yapılaşma oranı yüzde 70'in altında kalan imar adalarının geriye kalan kısımlarında yapı ruhsatı verilmesi durduruldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alınan kararın önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu karar, Kuşadası'ndaki inşaatların ilerleme hızı ile altyapı hizmetlerinin dengeli ve adil bir şekilde ilerlemesini de düzenleyecektir. Dolayısıyla bu durum belediye yönetimi olarak bizleri de rahatlatacaktır. Çünkü dar bütçeler ve imkanlarla sınırsız talepleri karşılamanın mümkün olmadığı bir yerde bunu dengeli götürmek bizim için bir görevdir."