Kuşadası Belediyesi 14 noktaya mobil atık getirme merkezi kurdu

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, farklı türdeki atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yaklaşık bir ay önce kurduğu 'Davutlar Atık Getirme Merkezi'nin ardından kentin farklı mahallelerinde 14 noktaya mobil atık getirme merkezleri yerleştirdi.

Kuşadası Belediyesi, doğanın ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde gerçekleştirdiği geri dönüşüm çalışmalarını hassasiyet ve titizlikle yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde son olarak kentin 14 noktasına 7 farklı ayrıştırma kategorisine sahip olan ve güneş enerjisiyle çalışan elektrikli mobil atık getirme merkezleri yerleştirdi. Atıkların daha düzenli toplanarak ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlayacak olan mobil atık getirme merkezlerinde atık pil, kağıt, plastik, metal, cam, elektronik ve nebati atık yağ kategorilerinde ayrıştırılan atıklar, ekipler tarafından belirlenen program dahilinde düzenli olarak toplanarak Davutlar Mahallesi Atık Getirme Merkezi'ne teslim edilecek. Sisteme işlenerek ayrıştırılan atıklar, geri dönüştürülmek üzere ilgili firmalara gönderilecek.

"Daha temiz bir çevre için özveriyle çalışıyoruz"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Belediyesi olarak sıfır atık çalışmaları çerçevesinde çevreyi korumak ve geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırmak üzere çalışmalarına devam edeceklerini belirterek "Geleceğimizi korumak ve daha temiz bir çevre için kentimizin dört bir yanında özveriyle çalışıyoruz. Mobil atık getirme merkezleri de hemşehrilerimizin evlerinde ayrıştırmış oldukları geri dönüştürülebilir atıkları kendi mahallesinden uzaklaşmadan düzenli olarak yetkililere teslim edebilmesine imkan sağlayacak. Kentimize hayırlı olsun" dedi.