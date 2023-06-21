Kuşadası açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.