Kuşadası açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler ???????????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. ???????????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. ???????Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ile gemi sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmeni kurtardı.??????? Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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