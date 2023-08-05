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Kuşadası açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botta 38 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarındaki lastik botta, bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından, hareketli lastik bot durdurularak, 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

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